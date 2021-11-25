ضبط سائق مركبة يسير بسرعة 213 على طريق الـ 100

الوكيل الإخباري - أكد مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية على انتشار مجموعات نشامى الإدارتين منذ ساعات الصباح الباكر على جميع مداخل ومخارج العاصمة والطرق الخارجية انفاذاً للخطة المرورية تزامناً مع حركة السير النشطة مع نهاية الأسبوع , مما أسهم بعدم وقوع حوادث أو معيقات تُذكر .

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وأكد مندوب إدارة الدوريات الخارجية خلو الطرق الخارجية من الحوادث والميعقات وتعامل الإدارة خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث سير واحد فقط وذلك انعكاسا لوعي الأخوة المواطنين.



ودعا مندوب ادارة الدوريات الخارجية ضرورة التقيد بقواعد السير لضمان الوصول الآمن وعدم ارتكاب المخالفات الخطرة التي من شأنها تعريض حياة مستخدمي الطريق للخطر .



وأشار إلى أنه تم التعامل مع عدد من المخالفات التى تهدد سلامة مستخدمي الطرق أهمها ضبط احدى عشر مركبة تسير بعكس اتجاه السير كان إحداها على جسر الحسا – الطفيلة حيث تبين أن سائقها غير مرخص اضافة الى ضبط مركبات تسير بسرعات عالية وصلت إلى 213 كم/بالساعة على طريق ال 100 اضافة لسرعتين 171 على الطريق الصحراوي وسرعة 170 على طريق الأزرق الزرقاء فضلا عن تكرار مخالفة قطع الجزيرة الوسطية من أماكن غير مخصصة حيث تم ضبط جميع تلك المخالفات والتعامل بالشكل القانوني .



ونّوه مندوب إدارة الدوريات الخارجية سائقي مركبات الشحن ضرورة تغطية الحمولة بالشكل الصحيح والتحميل ضمن الطاقة الاستيعابية للمركبة حفاظا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرق حيث تعاملت كوادر الادارة مع سقوط مادة بلاط من إحدى مركبات الشحن مما تسببت بإعاقة حركة المرور وإرباكها.



من جهته، أهاب مندوب ادارة السير في حديثه لاذاعة الأمن العام، على ضرورة ترك مسافة أمان والابتعاد عن التتابع القريب تلافياً لوقوع الحوادث التي تسببت بخسارة 6 أروح خلال العام الماضي حيث شكلت هذه المخالفة ما نسبته 8% من مجموع مخالفات السائقين .



وحول حملة الشتاء على المركبات قال مندوب إدارة السير أن الادارة مستمرة في حملتها للكشف عن الجاهزية الفنية على المركبات وبشكل يومي حيث وصل العدد التراكمي للمركبات التي تم فحصها حتى مساء يوم أمس 242823 مركبة داعياً الأخوة المواطنين ضرورة فحص مركباتهم والتأكد من جاهزيتها الفنية للمحافظة على بيئتنا المرورية آمنة .

