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ضبط 300 ألف حبة مخدرة في أحد المعابر الحدودية

الأربعاء، 16-06-2021 03:12 م

ضبط 300 ألف حبة مخدرة في أحد المعابر الحدودية

يس
المخدرات بعد ضبطها


الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، العقيد عامر السرطاوي ،  ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات في احد المعابر الحدودية وبالتنسيق والتعاون مع الجمارك الاردنية والاجهزة الامنية العاملة داخل المعبر اشتبهوا بإحدى مركبات الشحن القادمة للمملكة حيث جرى استيقافها من أجل تفتيشها .

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وأضاف السرطاوي في تصريح وصل " الوكيل الإخباري"، أنه عثر بعد تفتيش المركبة على  300 الف حبة مخدرة كانت قد أُخفيت في مخبأ سري داخل المركبة كما وتبين أن تلك المركبة كانت محملة بالفواكه ومتجهة إلى إحدى دول الجوار وما زال التحقيق مستمرا.

 

 

 




 

 


 

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