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الأربعاء، 22-09-2021 10:26 ص

ضبط 9 قضايا تهريب مخدرات في حدود جابر

حدود جابر


الوكيل الإخباري - أكد مدير جمرك معبر جابر الحدودي العقيد أحمد القرعان، أنه تم ضبط 9 قضايا تهريب مخدرات نوعية في مركز حدود جابر خلال شهري آب وأيلول الحالي.

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وقال خلال تصريحات صحفية إن الكميات المضبوطة تقدر بحوالي 5 مليون حبة كبتاجون مخدر و16 كيلو من مادة الكريستال المخدر.


وأضاف “نعمل في مركز حدود جابر ضمن لجان أمنية مشتركة، وهناك تعاون وتنسيق فعال مع الأجهزة الأمنية العاملة في المركز من أجل حماية المجتمع والاقتصاد من هذه الآفات، كما ونعمل كفريق واحد وبعمل تشاركي لضبط ومنع أعمال التهريب كافة عبر مركز حدود جابر”.


وبين أن الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك جابر وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات تمكنوا أمس الثلاثاء من إحباط تهريب كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة تقدر بعدد 2 مليون حبة.


وقال إنه أثناء قدوم إحدى مركبات الشحن الأجنبية إلى مركز حدود جابر متجهة إلى إحدى دول الخليج العربي، تم الاشتباه بها وتفتيشها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العاملة في الحدود باستخدام أدوات التفتيش، حيث تبين وجود مواد مهربة داخل إطارات المركبة، لتبين بعد ذلك وجود 2 مليون حبة مخدرة داخل هذه الإطارات.


وتابع أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمهربات وتسليمها لإدارة مكافحة المخدرات وتحويل المتورطين للجهات القضائية المختصة.


 




 

 


 

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