طائرة ثالثة لإجلاء أردنيين من أوكرانيا

الوكيل الإخباري - أقلعت صباح الجمعة الطائرة الثالثة التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، متجهةً إلى العاصمة البولندية/ وارسو، وذلك لإجلاء نحو 75 أردنياً وعائلاتهم، ممن عبروا الحدود إليها قادمين من أوكرانيا، ومعظمهم من مدينة سومي، وذلك بتوجيهاتٍ من جلالة الملك عبدالله الثاني.

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وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان صحفي: "قد اسّتمرت خلية الأزمة في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالتنسيق، طوال يوم أمس (الخميس) والليلة الماضية، مع مختلف الجهات الأردنية المعنية، وعلى رأسها القيادة العامة للقوات المسلحة/ قيادة سلاح الجو الملكي، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، والسفارة الأردنية في ألمانيا (المعتمدة لدى بولندا) وموظفي الوزارة الموجودين في وارسو وعلى عددٍ من المعابر الحدودية الفاصلة بين أوكرانيا وبولندا، وذلك لغايات تنظيم وتسهيل مغادرة المواطنين الأردنيين وعائلاتهم من وارسو إلى المملكة".



وبتوجيهاتٍ ملكيةٍ سامية كان قد تمّ تسيير طائرتين عسكريتين من سلاح الجو الملكي الأردني إلى بخارست وبودابست، الأسبوع الماضي، لإجلاء (140) شخصاً من الأردنيين وعائلاتهم القادمين من أوكرانيا.



يتوقع وصولهم بعد ظهر الجمعة. ورافق الطائرة سفيرٌ من الوزارة، للتنسيق وتسهيل عملية الإجلاء والنقل بالتنسيق مع السفارة في برلين.



