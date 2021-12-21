طبيب اردني : اوميكرون يصيب الأشخاص الملقحين

الوكيل الاخباري - حذر استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة، الدكتور محمد حسن الطراونة، من ظهور بؤر قد تشكّل موجة جديدة تتزامن مع موجة "دلتا" الحالية، مشيرا إلى أن الأردن ليس جزيرة معزولة ولن يكون استثناء مما يشهده العالم من انتشار للمتحوّرات، ما يستوجب اتخاذ اجراءات مشددة على المعابر الحدودية والمطار لضبط أي مصاب وحجره مؤسسيا.



وأضاف الطراونة في تصريحات صحفية إن ميزة متحور اوميكرون بأنه يصيب الأشخاص الملقحين أو الذين أصيبوا سابقا، اضافة إلى أن قدرته على الانتشار أسرع ثلاث مرات من المتحورات الأخرى وهنا تكمن خطورة انتشاره.



وبيّن الطراونة أن اللقاحات لم تثبت فعالية مقاومة المتحور الجديد باستثناء الجرعة الثالثة من فايزر كما أُعلن، ولذلك يجب تحديث البروتوكولات العلاجية للتعامل مع الوباء كما فعلت دول العالم الأخرى.

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