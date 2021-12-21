الثلاثاء 21-12-2021
الوكيل الاخباري

بلدية كفرنجة تتعامل مع ملاحظات المواطنين خلال المنخفض

محافظ المفرق يلتقي ممثلي المنظمات الدولية العاملة بالمحافظة

عجلون: ورشة حول دور المرأة الأردنية بالحياة السياسية

فرنسا تؤكد إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها

الصفدي يلتقي رئيس البرلمان العربي

الأمانة تتعامل مع 184 ملاحظة جراء الأحوال الجوية

الشبول : الحكومة بصدد إطلاق برنامج لتدريب وبناء قدرات الناطقين الإعلاميين

التربية تطلق مشروع توفير بيئة تعلم لجميع الأطفال بالمملكة

الاقتصاديَّة الوزاريَّة تُناقش نتائج اجتماعات اللجنة العليا المشتركة الأردنيَّة الفلسطينيَّة

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى خضر ودعيبس وخورما والمشيني والنعيمات والمشاقبة وبني عيسى

الثلاثاء، 21-12-2021 06:33 م

طبيب اردني : اوميكرون يصيب الأشخاص الملقحين

1220212082023783775804


الوكيل الاخباري - حذر استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة، الدكتور محمد حسن الطراونة، من ظهور بؤر قد تشكّل موجة جديدة تتزامن مع موجة "دلتا" الحالية، مشيرا إلى أن الأردن ليس جزيرة معزولة ولن يكون استثناء مما يشهده العالم من انتشار للمتحوّرات، ما يستوجب اتخاذ اجراءات مشددة على المعابر الحدودية والمطار لضبط أي مصاب وحجره مؤسسيا.

وأضاف الطراونة في تصريحات صحفية إن ميزة متحور اوميكرون بأنه يصيب الأشخاص الملقحين أو الذين أصيبوا سابقا، اضافة إلى أن قدرته على الانتشار أسرع ثلاث مرات من المتحورات الأخرى وهنا تكمن خطورة انتشاره.

وبيّن الطراونة أن اللقاحات لم تثبت فعالية مقاومة المتحور الجديد باستثناء الجرعة الثالثة من فايزر كما أُعلن، ولذلك يجب تحديث البروتوكولات العلاجية للتعامل مع الوباء كما فعلت دول العالم الأخرى.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120212116630550423795

بلدية كفرنجة تتعامل مع ملاحظات المواطنين خلال المنخفض

ddd

محافظ المفرق يلتقي ممثلي المنظمات الدولية العاملة بالمحافظة

122021190228818577727

عجلون: ورشة حول دور المرأة الأردنية بالحياة السياسية

الصفدي 2

الصفدي يلتقي رئيس البرلمان العربي

1220212112648643389947

الأمانة تتعامل مع 184 ملاحظة جراء الأحوال الجوية

مبنى رئاسة الوزراء

الشبول : الحكومة بصدد إطلاق برنامج لتدريب وبناء قدرات الناطقين الإعلاميين

أخبار متعلقة
ارادة

إرادة ملكية بالموافقة على تعيين الشبول أمينا عاما لوزارة الصحة

e

اطلاق مشروع صحة الشباب للوقاية من السلوكات الخطرة

1220214162519239942267

مكافحة الأوبئة : ضرورة إعطاء الجرعة المعزّزة للأكثر اختطارًا

M63A0708 - Copy

طبيب اردني : الأرقام الحقيقية لاصابات كورونا أكثر من ذلك بكثير

2202127103427836712598

إجراءات حكومية جديدة صارمة بعد ارتفاع وفيات وإصابات كورونا بالاردن

M63A0708 - Copy

طبيب اردني : أرقام كورونا الحقيقية أكبر من المعلنة