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الإثنين، 14-03-2022 08:38 م

عائلة تعيش في ظروف قاسية بعمان تناشد الاردنيين - صور و فيديو

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  وجهت المواطنة دلال ابو نعيمة في اتصال مع الزميل هيثم الوكيل على برنامج دق سلف على اذاعة النشامى مناشدة للاردنيين بمساعدة عائلتها بسبب اوضاعها المالية الصعبة .

وقالت المواطنة انها تعيش مع عائلتها في منزل مكون من "الزينكو" في منطقة حي نزال بالعاصمة عمان وهي بحاجة الى المال لتأمين مصاريف البيت .
 
واشارت ان مساحة المنزل لا تزيد عن 45 مترا بايجار قدره 50 دينار ولا تملك العائلة دفعه .

وبينت ان زوجها كان يعمل في احدى المطابع والتي اغلقت ابوابها واصبح غير قادر على توفير عمل ليستطيع الانفاق على عائلته ، مشيرة انه لديهم 4 ابناء ، و ان وزارة التنمية الاجتماعية رفضت تأمين مساعدات للعائلة .

وناشدت المواطنة بتأمين عمل لزوجها حتى يستطيع الانفاق على العائلة ، مبينة ان زوجها مهدد بالسجن كونه قام بكفالة شخص حصل على قرض وسافر الاخير الى خارج المملكة .

وتالياً مناشدة المواطنة عبر برنامج دق سلف على اذاعة النشامى : 

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