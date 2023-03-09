عجلون: اطلاق مشروع استخدام البلوط المر بديلا عن الطحين في الحلويات

الوكيل الاخباري - أطلقت مؤسسة التدريب المهني في معهد تدريب مهني عجلون اليوم الخميس مشروعا لاستخدام البلوط بديلا عن الطحين في الحلويات تحت شعار "شجرة البلوط ثروة وطنية فلتستثمرها".



وقال مندوب مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس جهاد مساندة إن إطلاق مثل هذه المشاريع يعود بالنفع والفائدة على الأسر الفقيرة في محافظة عجلون من خلال استثمار المنتج الوطني بشكل صحي بحيث يمكن عمل ذلك آليا بواسطة خطوط إنتاج وبيعه كالطحين في الأسواق.

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