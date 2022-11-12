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السبت، 12-11-2022 05:25 م

عجلون: مطالب بتحسين البنى التحتية للطرق المؤدية إلى المشاريع السياحية

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الوكيل الاخباري - تعاني العديد من الطرق والشوارع المؤديــة إلى المشاريع والمنتجعات السياحية في محافظة عجلون من تردي الخدمات وضعف البنى التحتية الأمر الذي يحد من عدم قدرة أصحابها على إجراء الأعمال التطويرية لخدمة مرتادي هذه المشاريع التي ترتبط أغلبها بالمسارات السياحية.

وطالب عدد من أصحاب هذه المشاريع مجلس المحافظة والجهات المعنية بالعمل على زيادة المخصصات لتقديم الاحتياجات اللازمة وتوفير بيئة جاذبة للسياح وخصوصا أن هذه المشاريع تساهم في إيجاد فرص العمل والحد من الفقر و البطالة للشباب المتعطلين .

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