عرض مشاريع قوانين من لجنة تحديث المنظومة السياسية على الحكومة اليوم

الوكيل الإخباري- تُعرض اليوم الأحد، مشاريع قوانين أقرتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، على مجلس الوزراء، قبل إقرارها من المجلس وإرسالها بشكلها النهائي إلى مجلس الأمة بشقيه (النواب والأعيان)، بحسب وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة.



وأكد المعايطة، خلال لقاء سابق مع عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المحليّة ومراكز الدارسات، أن الحكومة ستنتهي الفترة المقبلة من وضع خطة تنفيذية للعمل على تنفيذ توصيات اللجنة الملكية المتعلقة بتمكين المرأة والشباب وتطوير منظومة تشريعات الإدارة المحلية، إضافة إلى مسودة التشريعات المتعلقة بمشروعيّ قانونيّ الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية المرتبطة حكماً بهما.



وتمثلت نتائج عمل اللجنة وتوصياتها بحزمة من الوثائق، وهي: مسودتا مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية الجديدين، والتعديلات الدستورية المقترحة، المرتبطة بمسودتي مشروعي القانونين، وبآليات العمل النيابي، والتوصيات الخاصة بتطوير منظومة تشريعات الإدارة المحلية، والتوصيات المتعلقة بتمكين المرأة وتمكين الشباب، بالإضافة إلى تقديم مقترحات بسياسات وخطوات تفضي إلى تطوير النموذج الديمقراطي.

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