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الثلاثاء، 23-11-2021 10:35 م

وزير أسبق : كميات مياه بالأردن تكفيه لـ 500 عام

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 الوكيل الاخباري - قال وزير المياه الأسبق منذر حدادين ، الثلاثاء، أن نقص المياه في البحر الميت لا يعالج الا بإضافة مياه على البحر الميت لرفع منسوبه حتى لا تتشكل الحفر الانهدامية التي تتشكل نتيجة انسياب مياه جوفية تذيب حلقات وتكومات من الملح في باطن الأرض وتحدث الانهدامات، ويبقى دوره فقط توفير المياه العذبة للمستهلكين.
 
وأضاف حدادين عبر تصريحات لبرنامج صوت المملكة إن مشروع الناقل الوطني لا يعالج انخفاض منسوب مياه البحر الميت.

وبين أن تكلفة مياه الشرب والصرف الصحي بحسب اخر حساب على المواطن الأردني 7%، والمتوسط العالمي يبلغ 2%.

ولفت إلى وجود مياه تحت الطبقة الرملية أسفل الأردن وهي كميات كبيرة وتكفي حاجة الأردن لنحو 500 عام . 

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