وزير المياه يوقع اتفاقيات تنفيذ مشاريع صرف صحي غرب اربد بقيمة 40 مليون دولار

الوكيل الإخباري- وقع وزير المياه والري المهندس محمد النجار اتفاقيات تنفيذ عطاء مشروع صرف صحي غرب اربد بحضور ممثلي الاتحاد الاوروبي (EU) وبنك الاستثمار الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية (EBRD) وامين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة وعدد من كبار موظفي قطاع المياه والشركة المنفذة ( حسن علام للمقاولات) بقيمة نحو (40) مليون دولار ممولة كمنح وقروض من الاتحاد الاوروبي (EU) وبنك الاستثمار الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية (EBRD) مبينا ان جهود وزاره المياه والري/ سلطة المياه متواصلة جهودها لاحداث نقلة نوعية و تحسين خدمات المياه والصرف الصحي المقدمه للمواطنين في محافظات الشمال وتطوير الخدمات استجابة للظروف الطارئه التي مازالت تشهدها مناطق الشمال وخاصة التجمعات المستضيفة للاجئين السوريين .



وبين الوزير النجار مشروع صرف صحي غرب اربد يتضمن عدد من الحزم لخدمة مناطق غرب اربد بهدف تحسين وتطوير خدمات الصرف الصحي نتيجة التوسعات العمرانية والتطور الحضري الذي شهدته هذه المناطق وخدمة مايزيد على (200) الف مواطن بخدمات الصرف الصحي وتحسين الواقع البيئي لحماية مصادر المياه والاستخدام الآمن لمرافق الصرف الصحي في نهاية المشروع ، مضيفا ان العمل سيبدأ الان بـ(3) حزم لخدمة (100) الف مواطن بقيمة (40) مليون دولار وسيتم طرح الحزم الاخرى بداية العام 2022.



وثمن وزير المياه والري دعم الدول الشقيقة والصديقة والمانحين حول العالم وخاصة دول الاتحاد الاوروبي وبنك الاستثمار الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية ( EBRD) والدعم الموصول لقطاع المياه خلال السنوات الماضية مما كان له اكبر الاثر في تمكين الوزارة من مواجهة مختلف التحديات وتحسين مستوى الخدمة .



من ناحيته بين أمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة بين ان الاعمال التنفيذية سيباشر تنفيذها على الفور حيث تشمل الحزمة الاولى تنفيذ شبكات صرف صحي بأقطار مختلفة بطول 65 كم ووصلات منزلية (150) ملم بطول (14.5) كم لخدمة نحو (40) الف نسمة حيث سيتم انهاء الاعمال خلال (23) شهر بقيمة نحو(13.776) مليون دولار .

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واضاف البطاينة ان الحزمة الثانية البالغة قيمتها نحو( 11.891) تشمل خدمة اكثر من (30) الف مواطن من خلال تنفيذ شبكات بأقطار مختلفة بطول ( 70) كم ووصلات منزلية قطر (150) ملم بطول (10.2) كم وخلال مدة 23 شهر لخدمة.



وزاد الامين العام ان الحزمة الثالثة بقيمة (14.5) مليون دولار تشمل خدمة (33) الف مواطن من خلال شبكات بأقطار مختلفة بطول (55) كم ووصلات منزلية قطر (150) ملم بطول (14.2) كم وخلال مدة 23 شهر .



واوضح ان الحزم المتبقية يجري استكمال اجراءاتها لتشمل جميع مناطق غرب اربد وخدمة (17) منطقة اخرى حيث من المتوقع البدء بتنفيذها مطلع العام القادم .