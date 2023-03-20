عقل يدعو الحكومة لتمديد تثبيت أسعار الكاز حتى نهاية نيسان المقبل

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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دعا الخبير النفطي هاشم عقل الحكومة إلى أن تقرر تمديد تثبيت سعر الكاز حتى نهاية نيسان المقبل.وقال عقل لـ " الوكيل الإخباري" إنه بموجب الأمر الملكي فان تثبيت الضريبة على الكاز ينتهي العمل به نهاية آذار الحالي، موضحاً أن التوقعات الجوية تشير إلى أن درجات الحرارة قد تبقى منخفضة، وأن هناك المزيد من المنخفضات الجوية، ما يعني استمرار استهلاك الكاز لغايات التدفئة.وبيّن أن أسعار النفط في العالم تنخفض بشكل متواصل، وهو ما قد يدعم أن تتخذ الحكومة هكذا قرار.وصل خام برنت اليوم الى 71 دولار للبرميل وهو ادنى مستوى له منذ أكثر من عام.