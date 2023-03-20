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الإثنين، 20-03-2023 01:12 م

السعيدات: المنخفض رفع الطلب على الغاز لـ 150 ألف اسطوانة وعلى الكاز 10%

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف نقيب النقابة العامة لأصحاب محطات المحروقات ومحلات توزيع الغاز المهندس نهار السعيدات، أن حجم الطلب على الغاز المنزلي ارتفع خلال الـ 24 ساعة الماضية من 110 آلاف أسطوانة إلى 150 ألفا. اضافة اعلان


وبين السعيدات لـ" الوكيل الإخباري" أن الطلب على مادة الكاز ارتفع بنسبة 10%، منوهاً إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة الأحوال الجوية التي تمر بها المملكة. 

وتوقع أن يبقى معدل الطلب على المحروقات لغايات التدفئة عند هذا المستوى حتى يوم الأربعاء المقبل. 

وشهدت المملكة منذ يوم أمس الأحد انخفاضا حاداً على درجات الحرارة، وشهدت أغلب المناطق تساقطاً غزيراً للامطار والبرد وتشكلا للضباب.

 




 

 


 

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