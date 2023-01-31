علان يدعو لإنقاذ قطاع الألبسة وسط منافسة غير عادلة مع الطرود البريدية

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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دعا نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان إلى تنظيم التجارة الإلكترونية والطرود البريدية في الأردن للحفاظ على قطاع الألبسة في ظل وجود منافسة غير عادلة.وقال علان، خلال اجتماع للجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، إنه يجب توحيد العبء الضريبي بين القطاع وقطاع التجارة الإلكترونية عند 10% أو 30% حتى لا يكون هناك فجوة بين القطاعين ويؤدي إلى نمو قطاع على حساب آخر.وأضاف أن هناك العديد من محلات الألبسة أغلقت بسبب الخسائر المتراكمة وارتفاع الكلف على القطاع في ظل المنافسة غير العادلة مع الطرود البريدية، لافتا إلى تراجع إيرادات قطاع الألبسة إلى 191 مليون دينار من 303 مليون دينار كانت في عام 2016.وأشار علان إلى أن الطرود البريدية حدت من الإقبال على أسواق الألبسة المحلية وهو ما كبد القطاع خسائر كبيرة، لافتا إلى استيراد نحو مليون و196 ألف طرد بريدي العام الماضي.وبيّن أن قطاع الألبسة يشغل نحو 68 ألف عامل بحسب أرقام الضمان الاجتماعي.