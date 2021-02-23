عملية نوعية نادرة في الأردن

الوكيل الاخباري -

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أجرى قسم الجراحة الخاصة في مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي عملية نوعية لمريضة تعاني من وجود ورم رخوي خبيث ضخم في الفخذ الأيمن، بالإضافة لتعرضها لكسر في عظمة الفخذ.وأجرى فريق طبي بإشراف استشاري جراحة أورام العظام الدكتور زياد مهيدات، العملية التي استغرقت 6 ساعات، وتعد من العمليات المعقدة والصعبة، بعدما أظهرت الأشعة ضخامة الورم وقربه الشديد من الأوعية الدموية والأعصاب المغذية للساق.وقال الدكتور مهيدات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، إن المريضة عانت جراء وجود هذا الورم الخبيث الضخم، بالإضافة لتعرضها لكسر أثناء فترة العلاج الكيماوي، واظهرت نتيجة الخزعة للكتلة المستأصلة خلو حوافها من الخلايا السرطانية، وبناء على ذلك تقرر استئصال كامل الورم.