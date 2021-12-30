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عويس: 90 % من طلبة التكميلي تلقوا لقاح كورونا

الخميس، 30-12-2021 09:21 ص

عويس: 90 % من طلبة التكميلي تلقوا لقاح كورونا

عويس


الوكيل الإخباري - كشف وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وجيه عويس، عن تلقي 90 % من طلبة التكميلي لجرعة أو جرعتي لقاح كورونا.

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وأوضح عويس خلال تصريحات صحفية أن معظم الطلبة حصلوا على لقاح كورونا بجرعة أو جرعتين، بالإضافة إلى إفساح المجال للطلبة المتبقين بإجراء فحص كورونا سلبي قبل القدوم للامتحان بـ 72 ساعة.


وبين أن البروتوكول الصحي هو الأساس للتعامل مع الوضع الوبائي وسير العملية الامتحانية، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ احتياطات احترازية تضمن دخول الطلبة غير المصابين بالفيروس أو أي طالب يبدو عليه أعراض الإصابة إلى قاعات الامتحان.


وأشار إلى أنه تم فتح غرف عمليات في الوزارة وجميع المديريات لمتابعة اي ملاحظة او شكوى مباشرة لاستمرارية العملية التعليمية دون أخطاء وبكل يسر وسهولة.


 




 

 


 

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