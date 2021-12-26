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الأحد، 26-12-2021 01:34 م

التربية تنهي استعداداتها لامتحان التوجيهي التكميلي

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الوكيل الإخباري -أكد وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس أن الوزارة أنهت استعداداتها كافة لعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الامتحان التكميلي لعام 2021 والذي تبدأ أولى جلساته يوم الخميس المقبل 30 كانون الأول الجاري.

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جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة التخطيط الذي عقد اليوم الأحد في مركز الوزارة، بحضور الأمينين العامين الدكتور نواف العجارمة والدكتورة نجوى قبيلات ومدير إدارة الامتحانات ومديري التربية والتعليم.


وبين الدكتور عويس أن كوادر الوزارة في المركز والميدان عملت خلال الفترة الماضية على تهيئة البيئة الامتحانية الملائمة، من حيث توفير المقاعد المناسبة، والمياه، وتهوية القاعات وحسن إنارتها، وتحقيق شروط البروتوكول الصحي من تباعد بين الطلبة والكمامات والمعقمات ووضع علامات للتباعد في الساحات والممرات.


وأشار إلى أن الاستعدادات راعت كذلك احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة، من حيث سهولة الوصول إلى القاعة بحيث تكون في الطابق الأرضي، وتوفير الممرات وفق كودات البناء الخاصة بهم إلى غيرها من متطلبات البيئة الامتحانية المناسبة لكل إعاقة.


ولفت إلى أن الوزارة شكلت غرف عمليات في المركز والميدان لاستقبال الملاحظات والاستفسارات حول مجريات الامتحان من الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور وجميع الكوادر القائمة على عقد الامتحان، وأن الوزارة تعقد هذا الامتحان بالشراكة والتنسيق بكل كفاءة وفاعلية مع المؤسسات المساندة للوزارة؛ من وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها، ووزارة الصحة، وديوان المحاسبة، ووسائل الإعلام.
ودعا الدكتور عويس الطلبة الالتزام بإجراءات البروتوكول الصحي، والتركيز على دراستهم وعدم الالتفات إلى أي شائعات قد تصدر حول الامتحان واستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.


وجدد ثقة الوزارة بكوادرها القائمة على عقد الامتحان، والتي أثبتت خلال الدورات السابقة قدرتها على على إدارة الامتحانات بكل احترافية وكفاية.


وكان الدكتور عويس قد استهل الاجتماع بشكره للكوادر التربوية في المركز والميدان لما بذلوه من جهود مضنية في ظل ظروف استثنائية قادوا خلالها عملية التعليم الوجاهي بتفانٍ وإصرار واحترافية خلال الفصل الدراسي الأول من هذا العام.


وأدى مديرو التربية والتعليم القسم الخاص بعقد الامتحان حيًّا خلال الاجتماع.


 




 

 


 

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