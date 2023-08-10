الخميس 10-08-2023
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الخميس، 10-08-2023 01:32 م

الأمن العام يحذر المواطنين اعتباراً من يوم غد الجمعة

الأمن العام


الوكيل الاخباري - أكدت مديرية الأمن العام على ضرورة انتهاج السلوك القويم خلال موجة الحر المتوقع أن تشهدها المملكة اعتباراً من يوم غد الجمعة حسب النشرات الجوية الصادرة عن الجهات المعنية

وشددت المديرية على ضرورة التقيد بالنصائح والإرشادات لتفادي الحوادث الناجمة عن درجات الحرارة المرتفعة، أو الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس،مؤكدة على ضرورة التقيد بما يلي:

1-  عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في وقت الذروة خاصة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة 

2- الحفاظ على شرب كميات مناسبة من السوائل وبخاصة الماء ، وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة.

3- ارتداء أغطية الرأس الواقية وأخذ قسط من الراحة عند ساعات الظهيرة وخصوصاً الأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة.

4- مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم باللعب تحت أشعة الشمس لفترات طويلة.

5- عدم ترك الأطفال وحدهم في المركبات ، وعدم ترك المعقمات ، والعطور، وما شابهها من المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.

6- عدم تحميل الأباريز الكهربائية أكثر من طاقتها بتشغيل مكيفات الهواء والمراوح وغيرها على مصدر تيار كهربائي واحد.

7- الإبتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة التي تكون مرتعاً للزواحف كالعقارب والأفاعي.

8- عدم إشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا لوقوع الحرائق  

9- عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.

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