غرفة تجارة الاردن تناقش ووزير الأوقاف السياحة الدينية

الوكيل الإخباري - ناقش رئيس وأعضاء من مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن مع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، العديد من القضايا التي تهم القطاع التجاري والخدمي في المملكة والمرتبطة بشكل مباشر مع الوزارة ومؤسساتها المختلفة.

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جاء ذلك خلال زيارة الوزير الخلايلة إلى مقر الغرفة مساء أمس الأربعاء، لتهنئة رؤساء الغرف وممثلي القطاعات التجارية بمناسبة فوزهم بانتخابات الغرف التجارية.



وحسب بيان للغرفة اليوم الخميس، جرى خلال الزيارة مناقشة قضايا أخرى تتعلق بالفرص الاستثمارية الخاصة بالسياحة الدينية بعموم المحافظات، ودورها في تنمية المجتمع المحلي، وأهمية تكاتف الجهود لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية ذات الصلة بالأراضي والأملاك الوقفية.



كما جرى بحث القضايا والتحديات التي تواجه شركات الحج والعمرة ودور الوزارة في ضمان حقوق الحجاج والمعتمرين، وضمان حقوق شركات الحج والعمرة وإعادة النظر بالمبلغ المخصص كبدل خدمات لشركات الحج والعمرة.