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الأربعاء، 14-06-2023 01:07 م

غزة: القطاع التجاري يشيد بالجهود الأردنية

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الوكيل الإخباري - أشادت غرفة تجارة وصناعة وزراعة غزة بالجهود النبيلة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

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وأشارت الغرفة في بيان اليوم الأربعاء إلى التسهيلات التي يقدمها الاردن لأبناء قطاع غزة للسفر عبر الأراضي الأردنية، واستمرار تقديم الخدمات الصحية من خلال المستشفى الميداني الأردني لأهل القطاع.

جاء ذلك خلال لقاء وفد من الغرف التجارية بقطاع غزة اليوم سفير المملكة الأردنية لدى دولة فلسطين عصام البدور بمقر السفارة برام الله، بحضور القنصل عبدالله المقابلة.

وضم الوفد كلاً من رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة وزراعة غزة عائد أبو رمضان، ونائب رئيس مجلس الإدارة ايمان عواد، وأعضاء مجلس الإدارة رشاد حمادة، وسائد أبو العوف، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة وسط قطاع غزة محمد التلباني.

وقدم الوفد خلال الزيارة التهنئة بزفاف سمو الأمير حسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مثمنين الدور الحيوي والهام لجلالة الملك عبدالله الثاني والأسرة الملكية تجاه تعزيز ودعم صمود الشعب الفلسطيني.
وأشار الوفد الى أهمية تطوير واستمرار تسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع من قطاع غزة إلى المملكة والدول الأخرى، وتعزيز الحركة التجارية بين الأردن وفلسطين.

من جهته أشار السفير البدور الى الجهود التي يبذلها الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدا أن السفارة ووزارتي الخارجية والداخلية الأردنيتان لا تدخران جهداً لتسهيل حركة الأفراد والتجار ورجال الأعمال من غزة إلى المملكة.


وقال، إن هذه الحركة تنمو بإطراد، لافتا إلى أن السفارة منفتحة لدراسة أي طلبات أو مقترحات لتسهيل حركة الأفراد والبضائع بين قطاع غزة والمملكة.


 




 

 


 

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