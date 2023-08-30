فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا بالجامعة الأردنية - رابط

الوكيل الإخباري -
أعلنت كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية عن بدء استقبال طلبات الالتحاق لبرامج الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024.اضافة اعلان
وللاطلاع على الخطط الدراسية والشروط الخاصة لكل برنامج على موقع كلية الدراسات العليا أنقر (هنا
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ملاحظات هامة:
أ. يشترط في المتقدم لمرحلة الماجستير أن يكون حاصلاً على تقدير "جيد" على الأقل في مرحلة البكالوريوس
ب. يشترط في المتقدم لمرحلة الدكتوراه أن يكون حاصل على تقدير "جيد جداً" على الأقل في مرحلة الماجستير
ج. يفاضل بين المتقدمين للقبول في برامج الدكتوراه ضمن العدد المقرر وفق التوزيع الآتي:
(45%) للتقدير في درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.
(45%) للتقدير في درجة الماجستير أو ما يعادلها.
(5%) للأبحاث العلمية بواقع (2.5%) لكل بحث علمي منشور (أو مقبول للنشر) وبحد أقصى بحثين في احدى المجلات العلمية المحكمة المعتمدة من عمادة البحث العلمي في الجامعة، وأن يكون المتقدم باحثاً رئيسياً في البحث.
(5%) للمتقدمين الحاصلين على درجة البكالوريوس من الجامعة الأردنية.
د. تحدد نسب مقاعد المقبولين في برامج الماجستير والدكتوراه بناءً على الجامعة التي تخرج منها في مستوى مرحلة البكالوريوس على النحو الآتي:
(50%) على الأقل لخريجي الجامعة الأردنية
(25%) لخريجي الجامعات الأردنية الرسمية بما في ذلك الجامعة الأردنية.
(25%) يتنافس عليها جميع المتقدمين
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