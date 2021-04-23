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الجمعة، 23-04-2021 03:25 م

اشتياق وحنين

فرحة أردنية بعودة صلاة الجمعة - صور

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أحد المصلين


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - واليوم تلتقي الأرواح مُجدّدا في روحانيات بيوت الله ، حيث فتحت المساجد أبوابها على مصراعيها ، مُرحبة بمصلين اشتاقوا إلى صلاة الجمعة ، مُصلين انتظروا طويلا للعودة إليها ، كانت قد حنّت إلى مصليها.

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فرحة أردنية ، بعد قرار الحكومة بالسماح لصلاة الجمعة في المساجد، بعد مطالبة شعبية بذلك ، وفرحة لا فرحة بعدها ، حيث التقت الأفئدة بالمساجد ، كلقاء المطر بأرض قاحلة، فارتوى ظمؤها.

 

عدسة "الوكيل الإخباري" رصدت مواطنين توجّهوا لصلاة الجمعة ، حيث ظهور كبار السن والشباب والأطفال ، حاملين "سجادة الصلاة" مرتدين "الكمامات" ، متجهين إلى بيوت الله شوقا وحنينا ، لسماع خطبة الجمعة ، قد حنّت مسامعهم لسماعها ، فارتقت نفوسهم إيمانا ، في الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك.

 

المساجد اليوم تألقت وزادت بهاءً ، عند تواجد المصلين فيها ، وكأنهم الأقمار تجوب رحب الفضاء.

 




 




 

 


 

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