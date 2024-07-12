فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة خلال الأسبوع القادم - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت شركات كهرباء في إربد والكرك عن عزمها فصل التيار الكهربائي عن مناطق خلال الأسبوع القادم لغايات الصيانة.



حيث أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها فصل التيار الكهربائي يوم الأحد القادم 14-7 عن إربد - غرب المدينة الصناعية، غرب دوار البياضية، شارع جهاد إبراهيم، شارع زكي خلايلة، شارع فضل الدلقموني، من التاسعة صباحاً ولغاية الرابعة عصراً، وعن شارع البتراء من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الرابعة عصراً.



كما أعلنت شركة كهرباء الكرك عزمها فصل التيار الكهربائي يوم الأحد عن "ريف سعد العمر، استراحة تراجان، ريف السلايطة، سد الموجب، مضخات سلطة المياه" من العاشرة صباحاً ولغاية الرابعة مساءً.



كما ستقوم شركة كهرباء الكرك بفصل التيار الكهربائي يوم الاثنين 15-7 لغايات الصيانة عن المامونية، مياه المامونية، مياه الغوير، وأجزاء من الغوير.

اضافة اعلان







