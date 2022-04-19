الثلاثاء 19-04-2022
الوكيل الاخباري

الملك يصل إلى أرض الوطن مساء اليوم

العيسوي ينقل تعازي نائب الملك إلى عشيرة الجمال

قاضي القضاة يدين الانتهاكات المستمرة في المسجد الأقصى

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

الإفتاء تبيّن الفرق بين صلاة القيام والتهجد والتراويح

هنغاريا ترفض فرض عقوبات على النفط والغاز الروسيين

ارتفاع مستوردات الاردن من الألبسة والاحذية

ارتفاع ديون مصر الخارجية بمليارات الدولارات

ارتفاع أسعار الذرة لأعلى مستوياتها في 10 أعوام

تصادم 3 مركبات بالمدينة الرياضية ولا إصابات - صور

الثلاثاء، 19-04-2022 04:03 م

قاضي القضاة يدين الانتهاكات المستمرة في المسجد الأقصى

e72583c0-e12e-45d3-9147-17d68eba4cf5


الوكيل الإخباري- دان سماحة قاضي القضاة، الشيخ عبد الحافظ الربطة، الانتهاكات والجرائم الخطيرة والمستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والمصلين في المسجد الأقصى المبارك.

اضافة اعلان


وأكد قاضي القضاة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن محاولات تغيير الوضع الحالي والقائم في المسجد الأقصى المبارك، يُعد خرقاً مُداناً، داعياً لوقف جميع الإجراءات اللاشرعية والاستفزازية التي تدفع باتجاه المزيد من التأزيم.


وقال سماحته: "إن ما يقوم به الاحتلال في المسجد الأقصى والقدس الشريف، هو اعتداء سافر وخطير على واحد من أهم المقدسات عند المسلمين، وإن سلسلة الاعتداءات المتكررة هذه تفصح عن مخططه تجاه المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع القائم فيه".


وأشاد بالجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القدس والمقدسات، ودوره في التصدي الحازم لجميع الإجراءات والقرارات التي يقوم بها الاحتلال، مبيناً أن "الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية كانت ومازالت ضرورة شرعية لحماية هذه المقدسات، وسنداً للحق الأصيل للمسلمين في المسجد الأقصى منذ أن صلى فيه إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم".


وأشار سماحته إلى أن "المسجد الأقصى وقف خالص للمسلمين، لا يقبل تقسيماً ولا تغييراً، وجزء من عقيدة المسلمين ودينهم وإيمانهم، وإن أي ممارسة يقوم بها الاحتلال استناداً إلى منطق القوة لن يغير من حقيقة إسلامية المسجد الأقصى التي أثبتها القرآن الكريم بقول الله تعالى (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ).

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A0001

الحنيطي: حرس الحدود تقف بالمرصاد أمام كل عابث بأمن الوطن

52969912-الملك-عبدالله-الثاني

الملك يصل إلى أرض الوطن مساء اليوم

فضل_الالتزام_بتناول_السحور

نصيحة رمضانية من الدفاع المدني حول وجبة السحور

image

العيسوي ينقل تعازي نائب الملك إلى عشيرة الجمال

image (30)

الزراعة تدعم جمعية شباب ذيبان للتنمية الزراعية والاستزراع السمكي

main_image625ea8b15ff42

الطاقة بصدد تقديم منحة لبلديات الشمال لتركيب 40 ألف وحدة إنارة

أخبار متعلقة
i2d1Y7hs736RhmQ1fJLBZS9gzcTGC3zd4BaACo6C

المقاولين تستنكر اقتحامات المستوطنين للأقصى

3202219131856946886764

الخلايلة: نتابع بغضب شديد ما قامت به الاحتلال من إنتهاك لحرمة الأقصى

main_image62568cb996980

الأردن يحذر من السماح لمتطرفين بممارسات تنتهك حرمة الأقصى

0zWIt

الخلايلة يبيّن سبب عدم فتح المسجد الاقصى للاعتكاف

9ac8cbd24cdf98c2dedd46450c83af37

الخلايلة لمدير أوقاف القدس: جاهزون لما تريد من مال

وزارة الخارجية

الأردن يدين تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية