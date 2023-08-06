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الأحد، 06-08-2023 08:28 م

قرابة 5 آلاف شاحنة ينطبق عليها قرار منع السعودية الخاص بالشاحنات الأجنبية

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الوكيل الإخباري- قال نائب نقيب أصحاب الشاحنات نائل الذيابات، الاحد، إن عدد الشاحنات التي ينطبق عليها منع السعودية الخاص بالشاحنات الأجنبية التي يزيد عمرها عن 20 سنة قرابة 5 آلاف شاحنة 70% تمثل قطاع الأفراد.اضافة اعلان


وأضاف الذيابات : "حاليا يعمل على دول الخليج قرابة 2050 شاحنة أما العدد الإجمالي 5 آلاف شاحنة تشكل نسبة الأفراد 70% و 30% شركات".

أكد المدير العام لهيئة تنظيم قطاع النقل البري عبد الرحيم الوريكات، في تصريح سابق، أن منع دخول الشاحنات الأجنبية بما فيها الشاحنات الأردنية التي يزيد عمرها عن 20 عاما إلى الأراضي السعودية عبر الأردن، هو قرار "سعودي" صادر عن الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية، ويشمل جميع المنافذ الحدودية للسعودية.

وحول القرار الحكومي الخاص بإعفاء الشاحنات المفترض استيرادها للتحديث الاستبدالي من ضريبة المبيعات قال الذيابات : "الإعفاء من ضريبة المبيعات ممتاز ويساعد أصحاب الشاحنات أن يستحدثوا أسطولهم".

وقرَّر مجلس الوزراء، الأحد، إعفاء الشَّاحنات (الرُّؤوس القاطرة) المفترض استيرادها للأفراد والشَّركات، لغايات التَّحديث الاستبدالي، من الضَّريبة العامَّة على المبيعات المفروضة لهذه الغاية بنسبة (16%).

 




 

 


 

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