قيادة الحرس الملكي الخاص تنفذ تمرينا عسكريا مشتركا

الوكيل الإخباري - نفذت قيادة الحرس الملكي الخاص اليوم الخميس، مع قيادة الحرس الأميري في دولة الكويت الشقيقة، تمريناً عسكرياً مشتركاً (دروع النشامى/2) لأمن وحماية الشخصيات بقطاعات ذو جانبين، بحضور المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن عبدالله شديفات وآمر الحرس الأميري الكويتي اللواء الركن حمد عبدالله الصالح وقائد الحرس الملكي الخاص العقيد الركن حمد الجعافرة.



واستمع الحضور إلى إيجاز قدمه القائمون على التمرين حول مجريات ومراحل تنفيذ التمرين، والذي يهدف إلى تدريب المشاركين على مختلف سيناريوهات التعرض للأخطار المحتملة اثناء أمن وحماية الشخصيات وسرعة الاستجابة لمعالجة أي ظرف طارئ.



واشتمل التمرين على رمايات من مختلف أنواع الأسلحة الرئيسية والداعمة، وعمليات الحماية القريبة وعمليات الغلق، واقتحام وتطهير المباني لغايات اخلاء الشخصيات عند التعرض للخطر باستخدام سيارات الموكب وباستخدام الطائرة العامودية، وكذلك تمرير وتبادل المعلومات من وإلى غرفة العمليات المشتركة.



وأبدى الحضور إعجابهم بالمستوى الاحترافي المتميز والكفاءة والجاهزية القتالية والمعنويات العالية، التي أظهرها المشاركون خلال تنفيذ مختلف مراحل التمرين.



وفي نهاية التمرين الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والملحق العسكري الكويتي في عمّان، تم توزيع الشهادات على المشاركين من كلا الجانبين وتبادل الدروع التذكارية.

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