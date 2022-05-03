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الثلاثاء، 03-05-2022 09:33 ص

كبار ضباط القوات المسلحة يعودون المرضى في المستشفيات العسكرية

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الوكيل الاخباري - زار عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي أمس الاثنين، جميع المستشفيات العسكرية التابعة لمديرية الخدمات الطبية الملكية في مختلف محافظات المملكة، ونقلوا للمرضى تهنئة وتحيات القيادة العامة للقوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر السعيد، وتمنياتها لهم بالشفاء العاجل.

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وجاءت الزيارات للاطمئنان على المرضى الذين يرقدون على أسرّة الشفاء من العسكريين العاملين والمتقاعدين وذويهم، وتفقد مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم، الأمر الذي كان له أطيب الأثر في نفوسهم.


من جانبهم ثمن المرضى وذووهم هذه اللفتة الكريمة التي تعكس المعاني السامية والأخلاق والقيم الإنسانية النبيلة التي تتمتع بها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، في تواصلها مع كافة مرتباتها من متقاعدين وعاملين للوقوف على رعايتهم وتلمس حاجاتهم.

بترا

 




 

 


 

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