وزير الخارجية يلتقي نظيره الأمريكي الخميس

الوكيل الاخباري - يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية الخميس، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ليُجري معه محادثات موسعة حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

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كما يلتقي الصفدي الخميس مسؤولين بالإدارة الأمريكية، وكبار المفكرين والباحثين وأصحاب الرأي والإعلاميين والصحفيين الأمريكيين، ومراكز البحث الأمريكية، وكما سيشارك كمتحدثٍ رئيس في حوار ينظمه معهد بروكنغز الأمريكي حول العلاقات الأردنية-الأمريكية، وآخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط.



كما يلتقي الصفدي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور روبرت مينينديز ورئيس الكتلة الجمهورية في اللجنة السيناتور جيمس ريش‎؛ ورئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الشيوخ السيناتور كريس ميرفي؛ ويُجري اتصالاً هاتفياً ورئيس الكتلة الجمهورية في اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس النواب الأمريكي النائب جو ويلسون.