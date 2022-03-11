كلاب ضالة تفترس 8 رؤوس من الماعز في الباقورة

الوكيل الإخباري - تسببت كلاب ضالة بنفوق 8 رؤوس ماعز صغيرة في قرية الباقورة اليوم الجمعة، اثر مهاجمتها لحظيرة أغنام.

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واوضح مالك الاغنام أن قطيع من الكلاب الضالة هاجم حظيرة الاغنام قبل ان يكتشف وجودها ويقوم بطردها، مشيراً الى تسببها ببتر بطون 8 رؤوس من الماعز الصغيرة ونفوقها.



وبين أن اهالي المنطقة يعانون من الانتشار الملفت للكلاب الضالة التي تتسبب بمهاجمة المواطنين خاصة الاطفال احياناً، وسط عدم ايجاد حلول لتلك المشكلة من قبل الجهات المعنية.



بدوره، قال متصرف لواء الاغوار الشمالية ورئيس لجنة بلدية معاذ بن جبل الدكتور علي الحوامدة، ان البلديات لا تستطيع مكافحة الكلاب الضالة سواء بالقنص او التسميم بناءً على تعليمات وزارة الادارة المحلية.



واشار إلى أن البلدية ادرجت ضمن مشاريعها تخصيص قطعة ارض وطبيب بيطري لغاية استغلالها كمركز لتجميع وتعقيم الكلاب الضالة للحد من تكاثرها أسوة بتجارب امانة عمان وبعض البلديات لهذا الغرض، وهو ما يؤمل منه الحد من انتشار الكلاب الضالة المؤرقة للسكان.



