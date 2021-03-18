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الخميس، 18-03-2021 01:07 م

لجنة الأوبئة توضح حول الحظر الشامل الموصى به

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الوكيل الإخباري- قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، بسام حجاوي، الخميس، إنّ "اللجنة تنادي بالحظر الشامل ولكن ليس كما كان العام الماضي، بل تحت مسمى (الحظر الذكي)، والسيناريوهات عديدة.
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وأضاف حجاوي، أن "الأردن دخل موجة جديدة في الاسبوع الرابع من العام الحالي، وحاليا وصلنا الاسبوع الوبائي رقم 11"، حيث شهد الوضع الوبائي ارتفاع في إصابات فيروس كورونا المستجد.

ورجح، أن يكون الاسبوع المقبل ايضا ضمن الموجة الحالية، قائلا: "الإجراءات التي تقوم بها الحكومة ستنعكس على المنحنى الوبائي خلال الفترة المقبلة".

وأشار الحجاوي، إلى أن نسب الفحوصات الايجابية مرتفعة.

 




 

 


 

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