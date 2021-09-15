لجنة الاوبئة :الاغلاقات بشكل كامل أصبحت من الماضي

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي أن العودة للاغلاقات بشكل كامل أصبحت من الماضي، حيث أصبح لدى العالم خبرة كافية للتعامل مع الوباء، حيث يكون أن الاغلاق يكون للمنشأة والمؤسسة المخالفة، ولن يكون هناك اغلاق جماعي إلا إذا وصل العالم كله لانتكاسة جديدة وقررت الدول الاغلاق الكامل.



وحول الوضع الوبائي بالمملكة، أكد حجاوي أنه مستقر، حيث لم ترتفع اعداد الوفيات ولا الاصابات وهي ضمن المعدلات الطبيعية، داعيا المواطنين إلى التوجه نحو مراكز التطعيم لزيادة المناعة المجتمعية والمحافظة على استقرار الوضع الوبائي والالتزام باجراءات الوقاية والسلامة العامة.

اضافة اعلان