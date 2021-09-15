الأربعاء 15-09-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

موسكو : لم نفرض شروط على طالبان ونراقب تنفيذ الحركة لوعودها

الرفاعي: اللجان الفرعية انتهت أعمالها

المياه : بدء تنفيذ برنامج تدريب السباكات في الزرقاء

وزير الشباب يبحث تعزيز التعاون مع السفير التونسي

عون: هناك إرادة دولية لمساعدتنا للخروج من الضائقة التي نحن فيها

وزير الصحة : الأمر متروك لصاحب الأمر

مصدر لـ الوكيل : قرار حكومي مرتقب بشأن قانون الادارة المحلية

الاحتلال يغلق مكتبا في البيرة ورام الله

لجنة الاوبئة :الاغلاقات بشكل كامل أصبحت من الماضي

الأربعاء، 15-09-2021 04:15 م

لجنة الاوبئة :الاغلاقات بشكل كامل أصبحت من الماضي

920217173012145948624


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي أن العودة للاغلاقات بشكل كامل أصبحت من الماضي، حيث أصبح لدى العالم خبرة كافية للتعامل مع الوباء، حيث يكون أن الاغلاق يكون للمنشأة والمؤسسة المخالفة، ولن يكون هناك اغلاق جماعي إلا إذا وصل العالم كله لانتكاسة جديدة وقررت الدول الاغلاق الكامل.

وحول الوضع الوبائي بالمملكة، أكد حجاوي أنه مستقر، حيث لم ترتفع اعداد الوفيات ولا الاصابات وهي ضمن المعدلات الطبيعية، داعيا المواطنين إلى التوجه نحو مراكز التطعيم لزيادة المناعة المجتمعية والمحافظة على استقرار الوضع الوبائي والالتزام باجراءات الوقاية والسلامة العامة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا 2

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

e

الرفاعي: اللجان الفرعية انتهت أعمالها

وزارة المياه

المياه : بدء تنفيذ برنامج تدريب السباكات في الزرقاء

dddd

وزير الشباب يبحث تعزيز التعاون مع السفير التونسي

820212214159476472459

وزير الصحة : الأمر متروك لصاحب الأمر

رئاسة

مصدر لـ الوكيل : قرار حكومي مرتقب بشأن قانون الادارة المحلية

أخبار متعلقة
920214192520718256150

لجنة الأوبئة توصي بالتوجّه نحو مراكز التطعيم

s

وزير الشباب يكرم المشاركين في حملة شباب إلك وفيد

maxresdefault

القلاب يؤكد أهمية الإعلام بوصفه سلاحا مهما في الدفاع عن القضايا الوطنية والقومية

d

إربد: اختتام ورشة للحكام الإداريين حول القانون الدولي الإنساني

48045_large

الضمان: مهلة أخيرة لشمول العمالة الاجنبية

820211615411615990322

لجنة الاوبئة : متحور دلتا هو السائد في كل دول العالم