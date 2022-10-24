لمالكي المركبات الكهربائية.. خبير يشرح الطريقة الأفضل لاستخدامها خلال الشتاء

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - شرح خبير السيارات الكهربائية المهندس طارق عوض، الطرق الصحيحة لتلافي أي اعطال او حوادث بالمركبات الكهربائية خلال فصل الشتاء، بسبب عدم وجود الإمكانيات الكافية لتشغيل الأنظمة المختلفة مثل التدفئة.

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وقال عوض لـ " الوكيل الإخباري" إن المركبات الكهربائية بفصل الشتاء تقل المسافة المقطوعة بالشحنة عن المعتاد بنسبة 30% وحسب حجم البطارية، وذلك لعدة عوامل، أبرزها أن استهلاك التدفئة لإزالة الضباب وتدفئة المقصورة من العوامل الأكبر في تقليل المسافة المقطوعة لأنها تعتمد بشكل كلي على البطارية خلافاً للسيارات التقليدية ذات الاحتراق بمشتقات البترول.



وأضاف أن جودة الاطارات وتناسبها للسيارة الكهربائية من العوامل المهمة بالمسافة المقطوعة للسيارات الكهربائية، منوهاً إلى أنه من الأفضل أن تكون إطارات موسمية تعمل بكفائة في جميع الفصول، و موفرة للوقود بخاصية Low Rolling Resistance



ونوه عوض إلى أن تشغيل أنظمة التدفئة الخاصة بالبطارية لتوازن حرارتها أثناء فصل الشتاء يتطلب أحيانا جهد كهربائي إضافي لبعض السيارات، مؤكداً أن كثرة الانزلاقات وقلة تماسك الإطارات له دور في تقليل كفاءة نظام ال regenerative braking system والتقليل من استرجاع الطاقة من المحرك إلى البطارية.



وقدّم عوض نصائح لمالكي المركبات الكهربائية قبل الشتاء:



اولاً - تفقد الاطارات جيداً، وينصح بتغيير الاطارات في حال اهتراء او انتهاء عمر الاطار أو أن كان نوع الاطارات غير موسمي كالاطارات الصيفية او اطارات غير موفرة للطاقة، منوها إلى أنه في حال عدم القدرة على شراء إطارات ينصح بتبديل الاطارات الامامية بالإطارات الخلفية أو تدويرهم حسب كتيب المركبة ذات الدفع الامامي و اكتساب أكبر قدر ممكن من الإحتكاك للإطارات وثبات اعلى لتجنب الانزلاقات المفاجئة، وكذلك مراقبة ضغط الهواء بالإطارات كما هو موصى به على ملصق باب السائق وضبطهم شتاءً كما اوصت به الشركة الصانعة



ثانياً - التقليل من استخدام التدفئة قدر الامكان و استخدام تدفئة الكراسي أو المقود



ثالثاً - تفقد انظمة المكابح وانظمة الـ ABS، كذلك مستوى الزيت الخاص بالمكابح ونسبة الرطوبة .



رابعاً - التوقيت الجيد لشحن السيارة وابقائها موصولة لأطول فترة زمنية للمحافظة على توازن الحرارة داخلها ليلا و تنظيم أوقات الشحن حسب سرعة المزود الخاص بكل مركبة و حجم البطارية لإبقاء الحرارة معتدلة أثناء الشحن، وحسب تقنية كل سيارة يعود ذلك لاستخدام بعض السيارات انظمة تدفئة تعتمد في تشغيلها على المزود لتسخين (الهيتر الخاص بالبطارية) أثناء البرد .



خامساَ - الاستفادة من خاصية التشغيل عن بعد أو ضبط توقيت، وتشغيل التدفئة قبل الركوب بالسيارة والاستفادة من شحنها بالكامل 100% و غرفة القيادة دافئة وهي موصولة بالشاحن .



سادسا - تفقد صندوق الشحن من العزل التام من دخول مياه الامطار أو الندى تجنبا لحرق الشاحن من المياه وحماية جهاز الشحن أو مكونات نقطة الشحن المنزلية .



سابعاً - لا خوف من ترك قابس الشاحن موصولاً بالسيارة اثناء عملية الشحن بالأجواء الماطرة فهو معزول تماما مع مكونات مدخل شحن المركبة ولا قلق يذكر



ثامناً - التفقد الجيد لجميع موصلات الجهد من التعري او التوصيل الغير سليم بمكونات السيارة، وكذلك بنقطة الشحن المنزلي من اباريز و قواطع، و صيانتها ان لزم .



تاسعاً - التأكد من سلامة الفولتية بالمنازل و استشارة فني كهرباء وتمديد لأحمال المنزل و الشاحن لتجنب أي أعطال قد تحدث.

