مؤتمر جمعية الإخوان يؤكد أهمية التشاركية في تحقيق التحديث السياسي

الوكيل الاخباري - أكد المشاركون في ختام أعمال المؤتمر السنوي الرابع لجمعية الإخوان المسلمين، أهمية التشاركية في تحقيق مسار التحديث السياسي وأن مشروع جلالة الملك عبدالله الثاني الإصلاحي هو الطريق لبناء مؤسسات الدولة.



وشدد المشاركون في البيان الختامي للمؤتمر الذي جاء تحت شعار "توافقية تشاركية من أجل البناء الوطني"، على حتمية الإيمان بالأردن دولة ووطناً، ووجوب تحمل الجميع كلف المواطنة دون اتهامية أو تشكيك أو مصادرة لأي جهد صادق، والالتفات بعناية وجدية حقيقية إلى هموم المواطنين في المجالات كافة وتقديم استجابة واضحة للتحديات التي تواجههم.

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