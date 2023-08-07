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الإثنين، 07-08-2023 08:49 م

مؤسسة ولي العهد تعلن تخريج الفوج الثاني من برنامج "خطى الحسين"

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الوكيل الاخباري - أعلنت مؤسسة ولي العهد، اليوم الاثنين، عن تخريج الفوج الثاني من برنامج خطى الحسين، أحد برامج مؤسسة ولي العهد المندرج ضمن محور القيادة، أحد محاور استراتيجيّة عملها، والذي ضم 45 شابا وشابة من مختلف محافظات المملكة.

وتخلل الحفل، الذي جرى في نادي الملك الحسين، عدد من الفقرات واستعراض قصص نجاح لخريجي البرنامج، بحضور شباب وشابات إلى جانب موجهّين وشركاء وداعمين.

وبرنامج خطى الحسين هو برنامج وطني وريادي متخصص، يحمل رؤية تقدميّة في بناء القيادات الشبابية، ويهدف إلى ترسيخ مدرسة فكرية جديدة للقيادة بين الشباب والشابات من مختلف محافظات المملكة في الفئة العمريّة (18-25 سنة)، من خلال تنمية مهارات القيادة لدى الشباب وإدماجهم بشبكات ومسارات متخصصة بهدف إثراء عملية التنمية الشاملة في الأردن.

ويعمل البرنامج على عدة مسارات تبدأ بمرحلة التدريب على المهارات القيادية، ومن ثم التوجيه، والتدريب المعرفي، والتدريب العملي، والتطوع، وأخيراً مرحلة التحدي التي يتخللها التعريف بأهم القضايا الوطنيّة وتحديد أولويات فرق العمل واقتراح حلول لتلك التحديات.

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