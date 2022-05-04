الأربعاء 04-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الدوريات الخارجية: ضبط مركبة شحن على متنها 19 راكبا حمولة زيادة

وزير الدفاع الأمريكي: الحرب فى أوكرانيا ستحسم خلال أسابيع

ماسك: تويتر لن يكون مجانيا لهذه الجهات

السعودية : اصدار 6.6 ملايين تصريح لأداء العمرة في رمضان

الخارجية تتابع وفاة أردني في أوكرانيا

الزراعة: انخفاض سعر الليمون 70 قرشاً

أكثر من 16 ألف مركبة دخلت العقبة في أول يومين من عيد الفطر

النقد الدولي يبدأ مراجعته الرابعة لأداء اقتصاد الأردن

انخفاض الذهب محليا 70 قرشاً

ما حكم صيام ستة من شوال إذا كان رمضان 29 يوماً ؟ الإفتاء تجيب

الأربعاء، 04-05-2022 10:10 ص

ما حكم صيام ستة من شوال إذا كان رمضان 29 يوماً ؟ الإفتاء تجيب

image (2)


الوكيل الإخباري - قالت دائرة الإفتاء العام إن حكم صيام ستة من شوال إذا كان رمضان تسعة وعشرين يوماً، فلا يلزم صيام يوم إضافي تكملة للشهر.

اضافة اعلان


وبينت الدائرة في الفتوى رقم ( 2959) أن الحديث جاء يبين أن الفضل لمن صام رمضان، سواء كان ثلاثين يوماً أم تسعة وعشرين يوماً، وأتبعه بصيام ستة أيام من شوال. 


وتاليا نص السؤال والجواب: 


السؤال:
ما حكم صيام ستة من شوال إذا كان رمضان تسعة وعشرين يوماً، هل نصوم يوماً إضافياً كي يصبح كصيام الدهر؟


الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا صادف في أحد الأعوام أن كان عدد أيام شهر رمضان (تسعة وعشرين) يوماً، فلا يلزم من يريد صيام الست من شوال صيام يوم إضافي تكملة للشهر؛ لأن الحديث جاء يبين أن الفضل لمن صام رمضان، سواء كان ثلاثين يوماً أم تسعة وعشرين يوماً، وأتبعه بصيام ستة أيام من شوال، فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ) رواه مسلم.


وعليه فمن صام شهر رمضان واتبعه ستاً من شوال فنسأل الله عز وجل أن ينال الأجر كاملاً حتى لو كان شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً.


يقول الإمام النووي رحمه الله: "قوله صلى الله عليه وسلم: (شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة) الأصح أن معناه لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما وإن نقص عددهما" انتهى من" شرح النووي على مسلم"(7/ 199).


فكرم الله واسع، يكتب الأجر كاملاً لمن صام رمضان وإن نقص العدد عن الثلاثين.
وقال بعض العلماء أن المراد من هذا الحديث بيان حصول أصل التضعيف للأجور بصيام الدهر، لا التشبيه الحرفي للتضعيف. 


جاء في "التيسير بشرح الجامع الصغير" (2/ 823): "من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال كان كصوم الدهر في أصل التضعيف، لا في التضعيف الحاصل بالفعل، إذا المثلية لا تقتضي التساوي من كل وجه" انتهى. والله تعالى أعلم.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202229232324777404591

الخارجية تتابع وفاة أردني في أوكرانيا

e5542515-3b9c-4102-9826-0d67e6c77e53

الزراعة: انخفاض سعر الليمون 70 قرشاً

99abe83d-العقبة

أكثر من 16 ألف مركبة دخلت العقبة في أول يومين من عيد الفطر

4202230113242724658839

انخفاض الذهب محليا 70 قرشاً

e1104f4eaaf340cbf0abeb837994c9c1ba62a8e0

الأردن يشارك في مؤتمر بروكسل 6 بشأن مستقبل سوريا

11202026161621855353512

6 إصابات بمشاجرة مُسلحة في إربد

أخبار متعلقة
glJzDdjv6836RZbF2YnP9m0itmJvaXUmRgGjmVKq

الإفتاء تكشف صحة وجود صلاة خاصة في آخر جمعة من رمضان

كيف_يتم_خلع_الضرس

الإفتاء توضح حول خلع الاسنان والبنج في نهار رمضان

853

الإفتاء تبيّن حول اعتكاف السيدات في المساجد

20191203070233437

حكم القراءة عن المصحف في الصلاة المفروضة

Jordan-17A-093_-_Karak_Castle

افتتاح أمسيات رمضان الثقافية في الكرك

women-bg20180305210659

هل يحق للزوج منع زوجته من أداء صلاة التراويح في المسجد ؟ الافتاء تجيب