الأربعاء 16-08-2023
الوكيل الاخباري

الأمن: انتشار رجال السير والمباحث المرورية بالصفة المدنية على كافة الطرق

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الأربعاء، 16-08-2023 09:47 ص

الأمن: انتشار رجال السير والمباحث المرورية بالصفة المدنية على كافة الطرق

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الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية الأمن العام أن رجال السير والمباحث المرورية انتشروا بشكل واسع بالصفة المدنية على كافة طرق المملكة لضبط السلوكيات الخاطئة. اضافة اعلان


وقال مندوبو الإدارات المرورية، عبر إذاعة الأمن العام، أنه جرى بدء العمل بتنفيذ الخطة المرورية الموضوعة تزامناً مع إعلان نتائج الثانوية العامة مساء اليوم لرصد وضبط السلوكيات الخاطئة للتعبير عن مظاهر الفرح.

وأضافوا إن الدوريات انتشرت بشكل مبكر ومكثف على كافة طرق المملكة، بهدف إزالة العوائق المرورية أولاً بأول، بالإضافة للعمل ضمن خطة مرورية للتعامل مع الحركة المرورية الاستثنائية.

ودعوا الجميع بضرورة التعبير عن الفرح بأسلوب حضاري دون التسبب بالحوادث المرورية أو تعكير صفو المارة.

 




 

 


 

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