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الخميس، 29-10-2020 02:17 ص

مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي يقر عدداً من التخصصات

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الوكيل الاخباري - أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، الاعتماد الخاص لتخصص (الهندسة الميكانيكية التطبيقية/ برنامج الماجستير)، وكذلك استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الهندسة الميكانيكية/ الإنتاج والآلات/برنامج البكالوريوس) في جامعة الطفيلة التقنية.

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كما أقر المجلس في جلسة، عقدها امس الأربعاء، برئاسة رئيس الهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور ظافر الصرايرة، استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصي (الهندسة الميكانيكية /المركبات/برنامج البكالوريوس) و(الهندسة الميكانيكية/ التكيف والتبريد/برنامج البكالوريوس) في جامعة الطفيلة التقنية.


ووافق المجلس على رفع الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (التمريض/ برنامج البكالوريوس) بجامعة العلوم التطبيقية، وتثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (تقنيات صناعة الأسنان/ برنامج البكالوريوس) بكلية لومينوس الجامعية التقنية، وعلى تعديل شروط التقدم لشهادة ضمان الجودة على مستوى المؤسسة والكلية والبرنامج.


كما وافق المجلس أيضاً على استمرارية الاعتماد الخاص وتثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصصات (التسويق/برنامجي البكالوريوس والماجستير)، (إدارة الأعمال /برنامجي البكالوريوس)، (إدارة الأعمال /برنامج الماجستير) (الإدارة/ برنامج الماجستير) واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (التربية/ برنامج الدبلوم العالي) في جامعة عمان العربية.


المصدر - بترا 


 




 

 


 

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