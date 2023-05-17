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الأربعاء، 17-05-2023 10:11 م

افتتاح اليوم العلمي الثالث لكلية الهندسة في جامعة آل البيت

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الوكيل الاخباري - افتتح نائب رئيس جامعة آل البيت لشؤون التخطيط والتطوير، الدكتور بسام المحاسنة، اليوم الأربعاء، اليوم العلمي الثالث لكلية الهندسة، والأول لمركز النمذجة والمحاكاة، والذي يهدف إلى إلقاء الضوء على أهداف التنمية المستدامة وتحقيقها، بمشاركة عدد من المختصين ومندوب مدير عام المركز الجغرافي الملكي.

وأكد المحاسنة أن الجامعة تسهم بشكل فعال في تنمية وخدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمجتمع.

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