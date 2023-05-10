مجلس هيئة الاعتماد يقر استمرارية تخصصات جامعية

الوكيل الاخباري - أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الأربعاء، استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس، إدارة الأعمال، والمحاسبة، والتمويل (إدارة المخاطر والتامين)، في الجامعة الأردنية/ فرع العقبة.



كما أقر المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصي، بكالوريوس، علوم الطيران، وعلوم المراقبة الجوية، في كلية سلاح الجو الملكي الجامعية التقنية لعلوم الطيران.



ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، الدبلوم العالي العلوم الجنائية، وبكالوريوس وماجستير القانون، وماجستير علم القانون في الجرائم الإلكترونية، في جامعة جدارا.



وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصي، بكالوريوس الواقع الافتراضي والمعزز، والعمارة الداخلية والديكور، في كلية لومينوس الجامعية التقنية/المركز.



كما وافق على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصي، دبلوم متوسط التمريض المشارك، وفنون التصميم الداخلي والديكور، في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا.

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