مجموعة من أكاديميي اليرموك يشاركون في ورشة عمل تدريب المدربين

الوكيل الإخباري-

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شارك مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك في ورشة عمل تدريب المدربين (TOT) حول كيفية تسريع عملية التعلم لتمكين اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، والتي جاءت ضمن مشروع "منهجية البحث النوعي: التعلم من خلال التطبيق في جامعة اليرموك"، التي تنفذه جامعة اليرموك وجامعة أمستردام، حيث أشرف على الورشة المدربان أراش كارجر، ودنيا فان من هولندا.وشارك في فعاليات الورشة كلا من الدكتورة ريم الخاروف، والدكتورة اريج الرفاعي، والدكتورة نيهال طلافحة، والدكتور واصف السخاينة، والدكتور خزيم الخالدي، والدكتور علي شحاده، والدكتورة نوزت ابو العسل، والدكتورة أمل الناطور، والدكتور ابراهيم درويش، والدكتورة ربى العكش، والدكتور رامي طشطوش عبر تقنية "زووم"، وتهدف الورشة إلى تمكين الأساتذة الجامعيين من خلال تزويدهم باستراتيجيات تدريبية متقدمة، وتعزيز بيئة تعليمية أكثر ديناميكية وفعالية.وتضمنت الورشة نهج تدريب المدربين (TOT)، وهي منهجية تهدف إلى تزويد المدربين بالمهارات اللازمة لتدريب الطلبة ليصبحوا مدربين وقادة للمستقبل بشكل فعال، حيث أن هذا النهج لا يؤكد على أهمية معرفة المحتوى فحسب، بل على منهجيات نقل هذه المعرفة بشكل فعال.وسلطت ورشة العمل الضوء على الأدوار والمسؤوليات المحورية للمدرب، مع وكيفية تحقيق التوازن بين كونه مزودًا للمعلومات وميسرًا للتعلم، فتم خلال الورشة توجيه المدربين حول كيفية إنشاء بيئة تعليمية جذابة وآمنة، وتشجيع المشاركة، وتلبية الاحتياجات المتنوعة للمتدربين والمتعلمين.كما تضمنت الورشة موضوعات حول كيفية فهم أساليب التعلم والتفضيلات المختلفة، سيما وأن المتدربين يستوعبون المعلومات بطرق مختلفة، فتم تدريب أعضاء هيئة التدريس لتصميم استراتيجيات التدريس الخاصة بهم، مما يجعل التعلم أكثر سهولة وتأثيرًا.وأوضح المشرفان على الورشة الاختلافات الجوهرية بين التدريس والتدريب، مع التركيز بشكل خاص على التطبيق العملي للمهارات في التدريب، وتصميم جلسات تعليمية وأنشطة لتكون أكثر تفاعلية وموجهة نحو التطبيق العملي، وتتجاوز النماذج التقليدية القائمة على المحاضرات.كما غطت الورشة العملية الشاملة لتصميم التدريب، وتطويره، وتنفيذه، وتقييمه، وتم توجيه أعضاء هيئة التدريس على كيفية إنشاء برامج تدريبية فعالة تستجيب لاحتياجات المتعلمين وأهداف نظام التعليم.منسقة التدريب الدكتورة ريم الخاروف أكدت على ان مشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك في ورشة تدريب المدربين هذه تمثل استثماراً كبيراً في مستقبل التعليم، موضحة انه ومن خلال اعتماد وتنفيذ الاستراتيجيات الحديثة، تهدف هذه الورش والبرامج التدريبية المكثفة إلى رفع مستوى الممارسات التطبيقية لأعضاء الهيئة التدريسية وصقل مهاراتهم وتعزيز قابليتهم للتعامل مع أنواع مختلفة من متلقي المعلومة من خلال تزويدهم برؤى ومنهجيات جديدة في مجال التدريب والتعليم الحديث.