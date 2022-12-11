محاضرة في جامعة آل البيت حول مخاطر الإعلام الرقمي

الوكيل الاخباري - نظم مركز تنمية وخدمة المجتمع في جامعة آل البيت، اليوم الأحد، محاضرة حول مخاطر الإعلام الرقمي.



وعرضت الدكتورة ربى زيدان من جامعة الشرق الأوسط، خلال المحاضرة، للمخاطر الناجمة عن سوء استخدام الإعلام الرقمي وأنماطها الأساسية، وأكدت أنه رغم فوائد الإعلام الرقمي الكبيرة إلا أن له مخاطر عديدة منها: نشر ثقافة العنف والتحريض على إثارة الفوضى، وإثارة النعرات القبلية والطائفية والجريمة الجنائية الرقمية والابتزاز الإلكتروني.

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