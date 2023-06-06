محافظة يفتتح خط الإشعاع الخامس في مركز سيسامي

الوكيل الاخباري - افتتح وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، اليوم الثلاثاء، خط الإشعاع الخامس في المركز الدولي لضوء السنكرترون للعلوم التجريبية وتطبيقاتها في الشرق الأوسط "سيسامي".



وبحسب بيان للمركز، فإن الخط الخامس هو خط التصوير المقطعي (الطبوغرافي) المعروف اختصارا باسم (بيتس)، وجرى تصميمه وبناؤه وتشغيله بدعم من الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع جمع بين المراكز البحثية الرائدة في الشرق الأوسط (مركز سيسامي والمعهد القبرصي) ومجموعة من مراكز السنكروترون الأوروبية "ALBA-CELLS" في أسبانيا، و"DESY" في ألمانيا، و"Elettra" و INFN" في إيطاليا، و"ESRF" في فرنسا، و"PSI" في سويسرا، إضافة الى مركز "SOLARIS" في بولندا.

وموّل المشروع برنامج "Horizon 2020" للبحث والابتكار التابع للاتحاد الأوروبي من خلال منحة قدرها 6 ملايين يورو.



وسيوفر خط الإشعاع الجديد، تقنية التصوير الإشعاعي بالأشعة السينية، وتقنية التصوير المقطعي بالأبعاد الكاملة وبالتالي يوسع إلى حد كبير الإمكانات العلمية لمركز سيسامي وفرص البحث العلمي في المنطقة.

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