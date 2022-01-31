مختبر بيولاب يرصد أولى حالات لـ 'المتحور الخفي'من أوميكرون في الأردن

الوكيل الاخباري -

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أعلن مختبر بيولاب الطبي، عن رصد أول حالتين مؤكدتين في الأردن والوطن العربي للمتحور الفرعي من أوميكرون (BA.2) والذي يعرف بـ "المتحور الخفي"، والذي يسمى بذلك نظراً لعدم قدرة فحوصات PCR التقليدية على التمييز بينه وبين المتحور "دلتا".وفي التفاصيل؛ كشف رئيس مشروع رصد سلالات فيروس كورونا في مختبر بيولاب، الدكتور عيسى أبو دية بأن الحالتين المكتشفتين للسلالة "الخفية" تم الاشتباه بهما بعد إجراء فحوصات PCR تكميلية متخصصة على عينات إيجابية تم جمعها من مسافرين قادمين إلى مطار الملكة علياء الدولي، وبعدها تم تأكيد الاشتباه بأنها من نوع BA.2 عن طريق إجراء فحص التسلسل الوراثي، والذي ساعد على فك الشيفرة الوراثية للفيروس بالكامل وتحليل كافة الطفرات التي يحتويها، مبيناً بأن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من الخارج، أحدها من الهند والآخر من الفلبين، مشيراً بأن هنالك ما يقارب 28 ألف حالة مؤكدة من سلالة أوميكرون الفرعية عالمياً، سُجّلت في دول متعددة ، كان من أولها دولة الهند.وأشار د.أبو دية بأن الفريق البحثي لمختبر بيولاب الطبي، عمل وفي زمن قياسي على تحميل الشيفرات الوراثية لحالتي السلالة الجديدة "BA.2" إلى المنصة العالمية GISAID لغرض مشاركتها مع المختصين في سائر أنحاء العالم، لتكون أولى الشيفرات الوراثية للسلالة الفرعية "الخفية" من متحور أوميكرون، تُنشر من الأردن، والعالم العربي، مؤكداً بأن فريق رصد السلالات في مختبر بيولاب الطبي وضع "المتحور الخفي" تحت المجهر، للتمكن من عزل أي حالات جديدة تأتي من الخارج أو تُكتشف محلياً ولفهم أعمق لخصائصه من ناحية سرعة الانتقال وشدة الأعراض مقارنة بمتحور أوميكرون الأصلي الذي انبثق عنه.بدوره أكد الدكتور عميد عبد النور المؤسس والرئيس التنفيذي لمختبر بيولاب الطبي، على الدور الهام للفريق البحثي لمشروع رصد السلالات، الذي أثبت على مدار الجائحة أنه قادر على الاكتشاف المبكر لمتحورات فيروس كورونا، وفك شيفراتها الوراثية وتحليل بياناتها ونشرها على المنصة العالمية بسرعة وكفاءة توازي الكثير من دول العالم المتقدمة.وأضاف د.عميد بأن مختبر بيولاب الطبي سيستمر في التعاون مع الجهات المختلفة لتوسيع هذه القاعدة من البيانات من أجل المساعدة في السيطرة على انتشار الفيروس في الفترة القادمة.ويعتبر مختبر بيولاب الطبي من الرواد في حقل التشخيصات الطبية والفحوصات المخبرية، حيث يقدم خدمة توفير أكثر من 700 نوع من الفحوصات الطبية، سواءً للأفراد أو الأطباء أو المستشفيات والمختبرات الأخرى في شتى أرجاء منطقة الشرق الأوسط وفي الأردن، وتتوزع فروع بيولاب العشرون في مناطق هامة ومختلفة من المملكة، كما ينفرد بيولاب بكونه المختبر الوحيد في المنطقة الحاصل على الاعتمادية من أربعة هيئات اعتماد دولية لضمان الجودة، وتتمثل في اعتماد كلية علم الأمراض الأمريكيةCAP) ) واللجنة المشتركة الدولية JCI) ) وشهادة (ISO 15189) المقدمة من نظام الاعتماد الأردنيJAS)) للخدمات الصحية المميزة، واعتمادية مجلس اعتماد المؤسسات الصحية (HCAC).