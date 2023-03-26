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الأحد، 26-03-2023 07:40 ص

مدارس تقرر تعطيل الدوام اليوم نظراً للظروف الجوية - تحديث

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الوكيل الإخباري - قرر عدد من مديري التربية في عدة محافظات تعطيل المدارس الحكومية والخاصة اليوم الأحد نظراً للظروف الجوية السائدة في المملكة منها: ( لواء بصيرا ، لواء البترا ، قضاء الأزرق ومخيم الأزرق، الطفيلة ، لواء الشوبك)

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وجاء ذلك على النحو التالي: 

قرر مدير التربية والتعليم للواء بصيرا وبالتنسيق مع الحاكم الإداري تعطيل جميع المدارس الحكومية والخاصة في اللواء اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٦. 

 

كما قرر مدير التربية والتعليم للواء البترا الاستاذ عماد السفاسفة وبالتنسيق مع متصرف لواء البترا تعطيل جميع المدارس الحكومية والخاصة في اللواء اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٦ م، على أن يعوض لاحقا

 

وقرر محافظ الزرقاء حسن الجبور، تعطيل المدارس الحكومية والخاصة في قضاء الأزرق ومخيم الأزرق اليوم الأحد 

 

كما قرر مدير التربية والتعليم محافظة الطفيلة فجر الأحد، تعطيل جميع المدارس الحكومية والخاصة.

 

وقرر مدير التربية والتعليم للواء الشوبك وبالتنسيق مع الحاكم الإداري  تعطيل جميع المدارس الحكومية والخاصة في اللواء  اليوم الأحد .

ويأتي ذلك بسبب الظروف الجوية السائدة ونشرات الحالة الجوية التي توحي باستمرار تساقط الأمطار بغزارة، وصعوبة الوصول والحركة، وحفاظاً على سلامة الطلبة والمعلمين.

 




 

 


 

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