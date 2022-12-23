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الجمعة، 23-12-2022 12:31 م

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ بسبب الحالة الجوية

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ الخفيفة / المتوسطة في مناطق شمال ووسط المملكة وحالة الطوارئ المتوسطة في جنوب وشرق المملكة، بدءً من اليوم الجمعة وحسب تطورات الحالة الجوية. 

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وطلبت الوزارة من غرف الطوارئ الـ (100) في البلديات، وغرف الطوارئ الـ (20) في مجالس الخدمات المشتركة وغرفة الطوارئ الرئيسية في الوزارة، التعامل الفوري مع أي أحداث طارئة قد تصاحب الحالة الجوية، وإبلاغ غرفة الطوارئ الرئيسية في عمّان بالتطورات أولاً بأول عن طريق نظام الطوارئ الخاص بالوزارة.


ووجهت وزارة الإدارة المحلية البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية إلى التأكد من جاهزية الآليات والمعدات وفرق الطوارئ ومستلزمات الإدامة في الحالات الطارئة، إضافة إلى متابعة الأوضاع في المناطق الساخنة ومجاري الأودية والسيول والعبّارات والطرق الرئيسية مبكراً وباستمرار، ومعالجة أي حوادث بشكل فوري.


 ودعت الوزارة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في مختلف محافظات وألوية المملكة إلى التنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات والطوارئ الأخرى التابعة لوزارة الأشغال العامة والداخلية والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى وغيرها، وتقديم لها الآليات والمعدات والكوادر والإمكانيات المتاحة لديها للمساعدة في مواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي ترافق الحالة الجوية، وإعلان أرقام هواتف غرف الطوارئ للمواطنين في مختلف وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.


 وطلبت وزارة الإدارة المحلية من المواطنين الذين يقطنون بالقرب من مناطق مجاري الأودية والسيول والبؤر الساخنة في فصل الشتاء ضرورة الابتعاد عن هذه المناطق حفاظاً على حياتهم وحياة أسرهم وعائلاتهم.

 




 

 


 

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