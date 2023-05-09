مديرية الأمن العام تطلق الملتقى الأمني "لا للعنف المجتمعي"

الوكيل الاخباري - نظَّمت مديرية الأمن العام اليوم، حفل إطلاق مبادرة الملتقى الأمني المجتمعي لنبذ العنف تحت عنوان "لا للعنف المجتمعي" والذي أقيم في مركز الحسين الثقافي، في العاصمة عمّان.



وجاء تنظيم الملتقى ضمن سلسلة الجهود التوعوية التي تنفّذها مديرية الأمن العام من خلال مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، وبحضور مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب، وعدد من كبار القادة والضباط، وأمناء عامين وممثلين عن وزارات الداخلية، والتربية والتعليم، التعليم العالي، والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والتنمية الاجتماعية ، والشباب.



كما حضر الملتقى رجال دين وممثلون عن المجتمع، وأعضاء مجالس الأمن المحلية في إقليمي العاصمة والوسط، وعدد من الهيئات الأكاديمية في الجامعات والكليات وطلاب وهيئات شبابية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.



وهدف الملتقى الذي اشتمل على تنظيم فعاليات مجتمعية تزامنت معه في إقليمي الشمال والجنوب، إلى تعزيز الأمن والسلم المجتمعي، والتصدي للعنف بمختلف أشكاله وأنواعه، والوقوف على أسبابه وآثاره في سبيل الحد من هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا وثقافتنا.

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