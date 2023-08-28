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الإثنين، 28-08-2023 06:18 م

مديرية شباب المفرق تنفذ نشاطات توعوية

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الوكيل الاخباري- نفذت مديرية شباب محافظة المفرق، اليوم الاثنين، عددا من النشاطات في مراكزها الشبابية بالمحافظة.

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وقال مدير شباب المفرق الدكتور عمر الغويري، إن مركز شابات أم الجمال نفذ، ورشة عمل توعوية حول أساليب الذكاء العاطفي، بمشاركة 22 شابة، لافتا إلى أن الورشة تهدف إلى تعريف المشاركين بمفهوم الذكاء العاطفي، والقدرة على التحكم بالقدرات العاطفية، والتعامل الإيجابي مع جميع المشاعر.


وأضاف أن ‏مركز شباب الحمراء، نفذ أيضا ورشة عمل بعنوان "حماية الطفل من آفة المخدرات"، بحضور 20 مشاركا، مبينا أن الورشة تهدف للتوعية بحقوق الطفل والتعريف بالاتفاقيات الدولية عن حقوقه.


يشار إلى أن بالإمكان المشاركة والاستفادة من البرامج والفعاليات التي تنفذها المراكز الشبابية من خلال الانتساب لعضويتها عبر الرابط التالي: https://eservices.moy.gov.jo

 




 

 


 

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