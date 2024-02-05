مدير المؤسسة التعاونية يتفقد مشاريع بيئية في إربد

الوكيل الإخباري - تفقد مدير عام المؤسسة التعاونية عبد الفتاح الشلبي، اليوم الإثنين، عددا من الجمعيات التعاونية في محافظة إربد، واطلع على مشاريعها التنموية والخدمات التي تقدمها.

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والتقى الشلبي، بحضور مدير تعاون إربد أكرم المستريحي، رئيس وأعضاء لجنة إدارة الجمعية التعاونية لتدوير النفايات الصلبة، التي نفذت مشروعا رياديا في مجال إعادة تدوير النفايات البلاستيكية في المحافظة.



وأشارت لجنة إدارة الجمعية التي تنفذ المشروع بدعم من وكالة التعاون الدولي الألمانية بالشراكة مع وزارة الإدارة المحلية، إلى التعاقد مع أكثر من 100 عامل لجمع النفايات لتوريد البلاستيكية منها، لإعادة تدويرها.



ولفتت إلى توجهها لاعتماد زي موحد للعاملين لديها في مجال جمع النفايات الصلبة، وإشراكهم في الضمان الاجتماعي كأحد أنواع الحماية الاجتماعية للعاملين في جمع النفايات.



وزار الشلبي خلال الجولة جمعية رواد الأغوار الشمالية التعاونية للتنمية، التي أسستها سيدات المجتمع المحلي، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للاطلاع على نشاطها في مجال فرز وإعادة تدوير النفايات، وإسهاماتها في التنمية المحلية.



واستمع من لجنة إدارة الجمعية إلى شرح موجز حول مشاريعها، ودورها في خدمة أعضائها وأبناء المجتمع، خاصة أن عضوات الجمعية يعملن على إدارة محطة الأغوار الشمالية لفرز النفايات الصلبة، إذ وفرت لهن مصدرا للدخل، إضافة إلى دور الجمعية في الحفاظ على البيئة، ونشر الوعي حول أهمية إعادة تدوير النفايات.



بدوره، أكد الشلبي أن المؤسسة التعاونية مستمرة بتقديم الدعم والمساعدة للتعاونيات من خلال توفير التدريب والإرشاد، وتيسير اتصالها مع الجهات المانحة المختلفة، مشددا على مساندتها في تذليل أية تحديات وعقبات قد تواجهها.



ودعا الجمعيتين العاملتين في مجال إعادة تدوير النفايات إلى تعزيز أوجه التعاون بينهما تحقيقا لأحد المبادئ التعاونية العالمية وهو "التعاون بين التعاونيات".



وعلى صعيد متصل، التقى الشلبي، أعضاء لجنة إدارة جمعية حمضيات وادي الأردن الزراعية التعاونية؛ للوقوف على آخر مستجدات أعمالها؛ وانجازاتها على صعيد العمل التعاوني بما يخدم مزارعي الحمضيات في منطقة الأغوار الشمالية.



وتأتي هذه الزيارة لجمعية الحمضيات استكمالا لجولة وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية المهندس خالد الحنيفات، في منطقة الأغوار الشمالية واجتماعه بمزارعي الحمضيات والجمعيات النوعية التي أسست لتوحيد الجهود فيما بينهم.



وقال الشلبي، إن لقاء لجنة إدارة الجمعية يهدف إلى توحيد جهود جمعيات الحمضيات التعاونية في الأغوار الشمالية والعمل على اندماجها ضمن تعاونية واحدة.



وأكد اهتمام المؤسسة بالتعاونيات المتخصصة ذات الميزة النسبية الواحدة، والتي يأتي إنشاؤها منسجما مع مخرجات الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية للأعوام (2021-2025).