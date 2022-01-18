مدينة عمّان تفوز بجائزة التحدي العالمي لعُمداء المدن

الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة أمانة عمّان يوسف الشواربة، الثلاثاء، إن مدينة عمّان فازت في جائزة التحدي العالمي لعمداء المدن.

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وكتب الشواربة عبر تويتر: "بعد عام من التفاني والعمل الجاد، يسعدني الإعلان عن فوز مدينة عمّان في جائزة التحدي العالمي لعمداء المدن من Bloomberg Philanthropies".



وأضاف أن هذا الفوز "يُبرز تقدير جهود مدينتنا المستمرة في التفكير بشكل أشمل وأكثر جرأة".



ووفق الموقع الخاص بالإعلان عن الجائزة، فإن عمّان "وضعت خارطة للأصول العامة المتاحة والبنية التحتية الخدمية لتحسين استجابة المدينة للطوارئ والاستثمارات في البنية التحتية".

