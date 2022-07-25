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الإثنين، 25-07-2022 05:49 م

مذكرة تفاهم مشتركة لتطوير تنافسية الصناعات الجلدية الأردنية

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الوكيل الاخباري - وقعت جامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مشتركة مع غرفة صناعة عمان والاتحاد العربي للصناعات الجلدية والجمعية الأردنية لمصنعي ومصدري الأحذية والصناعات الجلدية والمختبرات العسكرية لمراقبة الجودة وجامعة العلوم والتكنولوجيا.

وتهدف المذكرة إلى تنظيم أسس التعاون بين الأطراف المشاركة لتطوير تنافسية الصناعات الجلدية الأردنية في مختلف المجالات العلمية والفنية والإدارية وزيادة القيمة المضافة المحلية والاستفادة من جميع الخبرات والإمكانات الوطنية المتوفرة وبما يساهم في تطوير منظومة التعليم العالي والتقني وفي التطوير الصناعي والنمو الاقتصادي، بدعم من المشروع "الأوروبي لتطوير الإبداع في قطاع الصناعات الجلدية في الأردن ومصر" ضمن إطار البرنامج الأوروبي Erasmus+ .

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